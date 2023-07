Megastunt Oranje-cricketers met plaatsing voor WK in India

Vooraf gaf niemand een stuiver voor de WK-kansen van Oranje, dat in Zimbabwe bij de beste twee van de qualifier moest zien eindigen. In een deelnemersveld met onder andere de ex-wereldkampioenen Sri Lanka en West-Indië, gastland Zimbabwe en het sterk in opkomst zijnde Schotland, leek het bemachtigen van één van de twee WK-tickets een utopie.

Maar toch, Oranje plaatste zich na een sterke poulefase, waarin onder andere sensationeel werd gewonnen van de West-Indiërs, voor de tweede ronde. Daarin verloor Nederland weliswaar met een klein verschil van Sri Lanka, maar door een ruime zege op Oman en gunstige uitslagen van de concurrenten kreeg de ploeg van Ryan Cook in Bulawayo de kans om via een zege op Schotland het WK te bereiken.

Net Run Rate

Om dezelfde Schotten, de nummer twee van de ranglijst, in de stand te achterhalen én te passeren, moesten de Britten ruim worden verslagen. Bij een gelijke stand zou de Net Run Rate, zeg maar het doelsaldo in het cricket, van doorslaggevende betekenis zijn.

Nederland ging na gewonnen toss eerst fielden. Schotland zette een score neer van 277 runs. Zeer uitdagend, want om een beter ’doelsaldo’ dan de Schotten te halen, moest Nederland die runs maken in 264 ballen in plaats van de gebruikelijke 300. Bas de Leede, de man met een missie, nam met de bal in zijn hand maar liefst vijf wickets.

Daverende opleving

Het Nederlands elftal kende aan bat dankzij Vikram Singh (40) en Max O’Dowd (20) vervolgens geen onaardige start, maar met vijf batsmen uit en 163 runs leek de Schotse score onhaalbaar. Saqib Zulfiqar en De Leede zagen echter kans een onwaarschijnlijke versnelling te realiseren en wisten de bal steeds vaker het veld uit te mokeren. Vooral De Leede ging beestachtig te keer in het midden. Daarmee kwam het Schotse target steeds dichterbij.

Bas de Leede werd verkozen tot Man of the Match. Ⓒ ICC via Getty Images

De Leede ging na een glanzende 123 runs (7x4, 5x6) in het zicht van de haven nog uit, maar Logan van Beek, de held van het duel met West-Indië, maakte alsnog de winnende run: 278 voor 6. Daardoor mag Oranje voor het eerst sinds 2011 weer deelnemen aan het 50-over-WK, dat in oktober en november in India wordt gehouden.

Een klein standbeeldje voor ’Man of het Match’ De Leede is wel op zijn plaats.

Engelandvaarders

Wat de kwalificatie extra knap maakt, is dat Oranje het zonder zeven in Engeland spelende profs moest stellen in Zimbabwe. Ook De Leede speelt aan de andere kant van de Noordzee, maar de allrounder van Durham bedong in zijn contract dat hij mocht deelnemen aan het kwalificatietoernooi.

Logan van Beek wordt het middelpunt van de feestvreugde na zijn beslissende slag. Ⓒ ICC/Getty Images

Daarnaast is het deelnemersveld in India met tien deelnemende landen bijzonder beperkt. Nederland is dadelijk de enige deelnemer die niet beschikt over een zogenaamde ’test-status’. Naast Nederland en Sri Lanka, zondag spelen de twee landen in Harare om de toernooiwinst, hebben ook Australië, Engeland, India, Pakistan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Bangladesh en Afghanistan zich verzekerd van WK-deelname.

