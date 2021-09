Joost Luiten al na twee dagen uitgeschakeld op Dutch Open

De golfer sloeg in de tweede ronde op de golfbaan Bernardus in Cromvoirt een double bogey en twee bogeys en zette daar ook een eagle en twee birdies tegenover. Daarmee kwam hij op 72 slagen en een totaal van 144.

Luiten schreef in 2013 en 2016 het Dutch Open, toen nog het KLM Open, op zijn naam. Mede door lichamelijke problemen beleeft hij een tegenvallend seizoen. „Het was gewoon niet goed”, zei Luiten bij Ziggo Sport, nadat hij zijn scorekaart had ingeleverd. „Het was ver onder mijn niveau. Het is meer vechten tegen mezelf dan dat ik vrijuit sta te spelen en dan kom je tekort.”

Hij gaf toe teleurgesteld te zijn. „Ik kom hier met een ander doel dan om thuis te zitten in het weekend. Logisch dat het dan tegenvalt. Ik streef het hoogste na, daar ben je sportman voor. Als dat niet lukt, is het vervelend. Deze week somt het hele jaar op”, omschreef hij het zware jaar dat hij doormaakt.

Eerder op de dag miste Wil Besseling ook al de cut op de Dutch Open. De 35-jarige Besseling, die twee jaar geleden zevende werd en daarmee de beste Nederlander was, kende met een ronde van +3 wederom een teleurstellende dag. Hij was donderdag begonnen met een ronde van 74 slagen.