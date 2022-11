Indrukwekkende speech Lionel Messi vrijgegeven: ’Er bestaat niet zoiets als toeval’

Lionel Messi schuwde voor de finale tegen thuisland Brazilië de grote woorden niet. De Argentijnse vedette had het niet over tactiek, maar sprak zijn ploegmakkers van een groter, goddelijk plan.

Eerste prijs Messi met Argentinië

Argentinië klopte de Brazilianen in het legendarische Braziliaanse Maracana-stadion met 1-0 dankzij een doelpunt van Angel Di Maria. Het was Messi’s eerste prijs met de nationale ploeg.

Feest na de winnende treffer van Angel Di Maria. Ⓒ ANP/HH

„We hebben nu 45 dagen onze families niet gezien, jongens”, zei Messi in de kleedkamer. „We hadden een doel en we zijn er één stapje van verwijderd. Er bestaat niet zoiets als toeval. Weet je wat? Dit toernooi moest in Argentinië gespeeld worden, maar God bracht het naar hier. God bracht het naar hier zodat we de trofee in het Maracana-stadion in de lucht zouden kunnen steken, zodat het nog mooier zou zijn voor iedereen. Dus laten we naar buiten gaan met vertrouwen en kalmte, want we nemen de trofee mee naar huis.”

Bekijk hieronder de speech van Messi.

De Copa America had in 2020 moeten plaatsvinden in Colombia en Argentinië, maar werd uitgesteld tot vorig jaar en verplaatst naar Brazilië door de coronapandemie.

Bron: Het Nieuwsblad