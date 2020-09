Vrouw van Joop Zoetemelk opgelucht: ’Geen orgaanschade of hoofdtrauma’

Joop Zoetemelk werd zondag bij Parijs aangereden door een auto. Daarbij brak hij beide armen en een been. Ⓒ EPA

Enigszins opgelucht, omdat er geen levensbedreigende schade werd geconstateerd, reageerde de vrouw van Joop Zoetemelk een dag nadat de Nederlandse Tour-held tijdens een fietsritje aangereden werd door een auto. „Joop is zondag geopereerd aan een arm en een been. Er is in ieder geval geen orgaanschade of een hoofdtrauma”, liet Dany Zoetemelk in een reactie aan De Telegraaf weten.