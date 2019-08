Uitglijder PSV bij promovendus Twente

Dat FC Twente zich weer meldde in de Eredivisie, wilde het laten weten ook. Met een waanzinnige sfeeractie en furieus begin (1-0 binnen acht minuten), leek het eventjes zelfs PSV bij de keel te kunnen grijpen. Dat duurde qua spelbeeld slechts twintig minuten, maar het hield wel stand: 1-1. PSV wist niet te profiteren van het puntenverlies van Ajax op de eerste speeldag.

Sfeeractie in Grolsch Veste Ⓒ VI Images

’FC Twente, heel m’n leven lang’ stond er op een gigantisch doek, uitgerold over het halve stadion, de korte (Vak-P met de fanatieke aanhang) en lange zijde. De aanhang van Twente had het kippenvel dik op de armen. Dit is waar de club hoort en dat wilde het tonen ook.

Keito Nakamura scoort voor FC Twente Ⓒ BSR/Soccrates

Het werd al snel compleet gek toen Keito Nakamura de man was die Enschede al binnen acht minuten op zijn kop zette. De Japanner, die in eigen land als toptalent te boek staat, voor twee seizoenen wordt gehuurd van Gamba Osaka (met optie tot koop) en afgelopen week pas 19 jaar oud werd, zocht vanaf links met zijn rechter de verre hoek en vond die: 1-0. Daarmee werden de statistieken voor PSV-doelman Jeroen Zoet steeds schrijnender: tot dan kreeg hij dit seizoen 9 schoten op doel in alle competities, liefst 7 daarvan vlogen erin. Ook bij deze goal had je het idee dat een Zoet die lekker in zijn vel zit de Japanse inzet had gepakt.

Het was de derde keer op rij (in vier officiële duels dit seizoen) dat PSV binnen acht minuten op achterstand kwam. In een fase dat FC Twente als een onbevangen promovendus tekeerging en de ploeg van Gonzalo Garcia daarbij een aantal uitstekende aanvallen op de mat legde. Maar dat duurde slechts twintig minuten. Toen ging de Twentse storm liggen, had PSV de bal, maar wisten de Eindhovenaren vervolgens nauwelijks openingen te creëren. Een kopballetje van Denzel Dumfries en een schot van Gaston Pereiro, die zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg en Hirving Lozano op de bank hield, waren eigenlijk nauwelijks noemenswaardig.

Hirving Lozano bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Ⓒ BSR/Soccrates

Het lukte PSV de tweede helft beter erdoorheen te komen. Net na het doorvoeren van een dubbele wissel door Mark van Bommel, die de beiden tegenvallende Bruma en Pereiro wisselde voor Cody Gakpo en Mohamed Ihatteren (zijn eerste officiële minuten van het seizoen), werkte Denzel Dumfries uit een corner de 1-1 binnen.

Donyell Malen baalt van het puntenverlies van PSV. Ⓒ BSR Agency

