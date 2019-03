Verbeek snapt 'mekkerende' kaartenvrager Assaidi wel

Assaidi vroeg in het met 1-0 verloren duel met Heerenveen nadrukkelijk om een gele kaart voor tegenstander Morten Thorsby. Nadat de Noor de Marokkaanse aanvaller had neergelegd wapperde die nadrukkelijk met zijn rechterhand om arbiter Manschot er op te wijzen dat een prent op zijn plaats was. De scheidsrechter besloot daarop om Assaidi geel te geven.

"Mekkeren hoort niet in het voetbal thuis", begon Verbeek bij FOX Sports. "Ik vind wel dat dit soort spelers meer in bescherming moeten worden genomen. Dat geldt ook voor Arber Zeneli of Martin Ødegaard aan hun kant."

Oussama Assaidi vraagt nadrukkelijk om een gele kaart. Ⓒ ANP Pro Shots

"Het ging hier om een gevaarlijke omschakeling van onze kant en wij hadden ook al twee gele kaarten gekregen", ging de Twente-coach verder. "Ik vind niet dat je om kaarten moet vragen, maar ik kan me zijn reactie wel voorstellen. Het is natuurlijk een jongen die graag de individuele actie zoekt en dan is hij er voorbij terwijl hij al niet vaak de bal krijgt en dan is hij wat geïrriteerd."

"En om dan als scheidsrechter een gele kaart te trekken... Het is een regel dus die kan hij toepassen en dat heeft hij gedaan."