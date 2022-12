Premium Het beste van De Telegraaf

’We spelen niet tegen Messi alleen’ Oranje-uitblinker Gakpo zakelijker, maar beter dan ooit: ‘Vroeger was het veel extremer’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo heeft al drie keer gescoord op het WK, maar vindt dat hij nóg beter kan. „Ik denk dat er tegen Argentinië heel veel mogeljkheden liggen.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

DOHA - Met zijn drie treffers in de groepsfase op het WK heeft Cody Gakpo (23) wereldwijd zijn naam gevestigd. De PSV-parel wordt begeerd door topclubs in Europa, die met de Oranje-aanvaller weleens goud in handen kunnen krijgen. „Ik denk dat ik nog veel stappen kan maken, beter kan”, verklapt hij in het St. Regis-hotel dat hij ondanks alle lovende kritieken nog niet de beste versie van zichzelf heeft laten zien.