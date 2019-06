 Koeman: ’Ik heb een hekel aan verliezen’ 

Volgens de bondscoach van Oranje lag dat niet alleen aan de prestatie van zijn team. „Dat ligt ook aan de tegenstander. Portugal speelde zoals verwacht. Wij waren te onnauwkeurig met te snel de lange bal. We deden in balbezit ook te weinig”, zegt hij tegen de NOS.

Hij vervolgt: „Je moet heel veel creativiteit hebben om ze kapot te spelen. Maar onze balaannames waren minder. Maar dat kun je ook wijten aan de tegenstander. Ze hebben goede verdedigers, echt.”

Koeman is wel trots, uiteraard. „Ik ben teleurgesteld in het resultaat, zeker als je ziet waar we vandaan zijn gekomen. We hebben gezien wat we nog moeten verbeteren. De verdediging en het middenveld staan goed, hopen dat we voorin er nog wat meer krijgen.”

Maar de bondscoach baalde duidelijk wel. „Ik heb een hekel aan verliezen. We hebben tegen Frankrijk, Duitsland, Engeland en Portugal gespeeld. Dat is wel zo’n beetje het beste van Europa, misschien hoort Spanje hier nog bij.”

