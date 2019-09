Vier Nederlanders in subtop KLM Open

Rowin Caron staat gedeeld achtste in de tussenstand met -7. Joost Luiten, Koen Kouwenaar en de Nederlandse verrassing van de tweede dag Will Besseling (-6) staan gedeeld zeventiende. In totaal lijken zes Nederlanders de cut te gaan halen en komen dus in het weekeinde ook in actie. Nog niet alle golfers zijn klaar met hun ronde.

Caron en Kouwenaar liepen de eerste ronde in 68 slagen, 4 onder het baangemiddelde. Beide golfers deden het iets minder op de tweede dag. Caron maakte 6 birdies en incasseerde 3 bogeys. Kouwenaar noteerde 4 birdies en 2 bogeys.

Besseling was de eerste dag nog op het baangemiddelde geëindigd maar was vrijdag in topvorm. Hij sloeg 8 birdies en slechts 2 bogeys waardoor hij de subtop binnenstormde.

Tweevoudig winnaar Luiten kende een stabiele ronde. Net als een dag eerder ging hij rond in 69 slagen.