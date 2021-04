Floyd Mayweather vecht alsnog tegen YouTube-ster Logan Paul

De 44-jarige Amerikaanse bokslegende zou eigenlijk op 20 februari tegen zijn 18 jaar jongere landgenoot vechten, maar vanwege oplopende corona-cijfers moest de clash worden afgezegd.

De partij betreft een demonstratiegevecht. De ongeslagen status van Mayweather (50 zeges) blijft dus sowieso in tact.

Het laatste officiële gevecht van Mayweather dateert van augustus 2017, toen hij in tien ronden afrekende met UFC-ster Conor McGregor.

Paul werd online beroemd als contentmaker. Tot dusver is hij niet bepaald een hoogvlieger gebleken in de ring. Hij vocht één keer, in november 2019, en verloor toen van collega-Youtuber KSI.

Jake Paul, het 24-jarige broertje van Logan, maakte de afgelopen periode meer indruk als bokser. Na overwinningen op FIFA-speler AnEsonGib en oud-basketballer Nate Robinson versloeg hij eerder deze maand voormalig MMA-kampioen Ben Askren. Inmiddels hebben meerdere topvechters aangeboden om het op te nemen tegen Jake Paul.