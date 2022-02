TeamNL onder indruk van olympisch dorp: ’Maar het eten is bedroevend slecht’

Premium Het beste van De Telegraaf

Sjinkie Knegt, geflankeerd door de op de boarding zittende shorttrack-collega’s Suzanne Schulting (l.) en Yara van Kerkhof, ziet plus- én minpunten in Peking. Ⓒ René Bouwman

PEKING - De meeste Nederlandse olympiërs verblijven inmiddels een dag of vijf in de bubbel van ’Peking 2022’. Over het olympisch dorp in de Chinese metropool en de accommodaties zijn de meningen unaniem: die zijn adembenemend mooi. Maar het eten dat TeamNL krijgt voorgeschoteld in de aanloop naar de Winterspelen is nou niet bepaald om over naar huis te schrijven...