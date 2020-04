Ook salarisvermindering bij Valencia

Om welk percentage het gaat bij het inleveren liet de club niet weten. Ook Valencia heeft het financieel moeilijk, nu de competitie in Spanje wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus al weken stilligt.

Door de bijdrage van de spelers, trainer en directie kan Valencia voorlopig het salaris van het ’gewone’ personeel blijven uitbetalen.

Met nog 11 wedstrijden te gaan staat Valencia 7e in LaLiga. Of het seizoen nog wordt uitgespeeld is twijfelachtig.