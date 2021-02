Basketballers Miami in topweek ook te sterk voor Utah

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Miami in topweek ook te sterk voor Utah

08:35 uur Miami Heat heeft met de vijfde zege op rij opnieuw indruk gemaakt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Ditmaal was de ploeg uit Florida met 124-116 te sterk voor Utah Jazz, de koploper in de Western Conference.

Miami won de afgelopen week al van onder meer titelverdediger Los Angeles Lakers en van Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019.

Jimmy Butler bereikte zijn seizoensrecord met 33 punten. Daar voegde hij 10 rebounds en 8 assists aan toe. Vanaf de bank gekomen was Goran Dragic ook nog eens goed voor 26 punten. Donovan Mitchell kwam tot 30 punten voor de Jazz.

Utah Jazz leidde nog na het eerst kwart, maar halverwege was de voorsprong voor de thuisploeg die daarna aan het laatste kwart begon met een marge van 2 punten. Miami liep uit naar 114-107, zag Utah alsnog tot op 1 punt naderen met 2,5 minuten op de klok maar breidde de voorsprong in de slotfase weer uit.