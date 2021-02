Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Griekspoor niet in hoofdtoernooi tennistoernooi Rotterdam

17.23 uur: Tallon Griekspoor zal niet deelnemen aan het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Jéremy Chardy. De nummer 64 van de wereld gunde na winst van de eerste set met 6-4 het tweede bedrijf aan Griekspoor (4-6), maar zette in de derde set aan voor een overtuigende eindsprint en won met 6-0.

Ook Tim van Rijthoven, Ryan Nijboer en Nederlands kampioen Jelle Sels gingen onderuit in de eerste ronde van de kwalificaties, waardoor het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi vooralsnog beperkt blijft tot Botic van de Zandschulp en Robin Haase. Van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten. Haase ontving een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Het hoofdtoernooi begint maandag.

Voetbal: FC Eindhoven houdt FC Volendam op gelijkspel

16.39 uur: FC Volendam is er niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven te winnen. Het elftal van trainer Wim Jonk moest genoegen nemen met 1-1.

Zakaria El Azzouzi bracht FC Volendam in de 19e minuut op voorsprong. Dico Jap Tjong maakte in de tweede helft gelijk. Volendam steeg ondanks het puntenverlies een plek en is nu zevende. Eindhoven neemt de dertiende positie in.

Voetbal: Hellas Verona meldt coronageval op dag duel met Juventus

15.43 uur: Hellas Verona heeft zaterdag gecommuniceerd dat ’een persoon uit de selectiegroep’ positief heeft getest op het coronavirus. De Italiaanse club speelt zaterdagavond op eigen veld tegen kampioen Juventus. Dat duel moet om 20.45 uur beginnen.

„Hellas Verona meldt dat een lid van de zogenoemde selectiegroep positief heeft getest”, schrijft Hellas. „De hele groep zal de procedures volgen zoals die in het gezondheidsprotocol zijn gemeld.” Niet duidelijk is of het om een speler gaat, of om iemand uit de begeleidingsstaf.

Skiën: Gut-Behrami wint ook tweede afdaling in Val di Fassa

13.37 uur: Lara Gut-Behrami heeft ook de tweede afdaling in Val di Fassa gewonnen. De Zwitserse, vrijdag ook al de sterkste, boekte daarmee haar 32e zege in een wereldbekerwedstrijd. Daarmee komt ze de top-10 binnen op de alltime-lijst, die wordt aangevoerd door de Amerikaanse Lindsey Vonn. De inmiddels gestopte vedette heeft 82 wereldbekeroverwinningen achter haar naam.

Achter Gut-Behrami eindigde haar landgenote Corinne Suter als tweede in het Italiaanse skioord. De Duitse Kira Weidle was goed voor de derde tijd.

Gut-Behrami verstevigde haar leidende positie in het wereldbekerklassement over alle disciplines. Ze heeft 107 punten voorsprong op de Slowaakse Petra Vlhova, die zaterdag als twaalfde eindigde. Zondag volgt er nog een super-G in Val di Fassa.

De mannen waren actief in het Bulgaarse Bansko, waar Filip Zubcic de reuzenslalom won. De Kroaat hield de Franse wereldkampioen Mathieu Faivre en de Oostenrijker Stefan Brennsteiner achter zich. De Fransman Alexis Pinturault, zaterdag vierde, behield de eerste plaats in de algemene wereldbeker. Er volgen nog tien wedstrijden.

Voorzitter Spelen wil fans bij wedstrijden

10:31 uur Bij de Olympische Spelen moeten toeschouwers welkom zijn. Dat zegt Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité in Tokio, ondanks zorgen over het houden van een mega-evenement in tijden van corona. Hashimoto verwees naar andere sportevenementen waar al in beperkte mate fans worden toegelaten.

„Als je denkt aan de mogelijkheid de Spelen zonder toeschouwers te houden, zullen atleten zich zeker afvragen waarom dat elders dan wel kan”, zei Hashimoto volgens de krant Asahi Shimbun in een gesprek met Japanse media. „Iedereen streeft naar een snel besluit zodat fans zich kunnen voorbereiden met de aanschaf van tickets en het vinden van hotels.”

Tennis: Poolse Swiatek wint tennistoernooi van Adelaide

De Poolse Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Adelaide gewonnen. De winnares van Roland Garros afgelopen jaar versloeg in de finale de Zwitserse Belinda Bencic in twee sets: 6-2 6-2. Voor de 19-jarige Swiatek was het haar tweede toernooizege op het hoogste niveau na haar stunt in Parijs.

In het Australische Adelaide, waar de tribunes deels bezet waren, was ze de nummer 5 van de plaatsingslijst. Ze verloor tot de finale geen set en ook tegen de als tweede geplaatste Bencic slaagde ze daarin. Swiatek bereikte eerder op de Australian Open de vierde ronde, waarin de Roemeense Simona Halep te sterk bleek.

„Het loopt lekker, ik voel me goed op de baan. Niet alleen qua tennis, maar ook in mijn hoofd”, verklaarde Swiatek, die in de finale liefst 22 ’winners’ sloeg en slechts zes ’unforced errors’ liet noteren. „Er zijn weken dat alles klopt, dat is het resultaat van het werk dat we doen. Dit geeft me het vertrouwen dat ik me verder ontwikkeld heb. Het motiveert ook.”

Swiatek trok zich na haar drukke week in Adelaide terug voor het toernooi van Doha, dat maandag begint. Ze wordt later in maart wel weer verwacht in Dubai.

Basketbal: Miami in topweek ook te sterk voor Utah

08:35 uur Miami Heat heeft met de vijfde zege op rij opnieuw indruk gemaakt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Ditmaal was de ploeg uit Florida met 124-116 te sterk voor Utah Jazz, de koploper in de Western Conference.

Miami won de afgelopen week al van onder meer titelverdediger Los Angeles Lakers en van Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019.

Jimmy Butler bereikte zijn seizoensrecord met 33 punten. Daar voegde hij 10 rebounds en 8 assists aan toe. Vanaf de bank gekomen was Goran Dragic ook nog eens goed voor 26 punten. Donovan Mitchell kwam tot 30 punten voor de Jazz.