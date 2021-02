Iga Swiatek heeft na Roland Garros haar tweede titel te pakken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voorzitter Spelen wil fans bij wedstrijden

10:31 uur Bij de Olympische Spelen moeten toeschouwers welkom zijn. Dat zegt Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité in Tokio, ondanks zorgen over het houden van een mega-evenement in tijden van corona. Hashimoto verwees naar andere sportevenementen waar al in beperkte mate fans worden toegelaten.

„Als je denkt aan de mogelijkheid de Spelen zonder toeschouwers te houden, zullen atleten zich zeker afvragen waarom dat elders dan wel kan”, zei Hashimoto volgens de krant Asahi Shimbun in een gesprek met Japanse media. „Iedereen streeft naar een snel besluit zodat fans zich kunnen voorbereiden met de aanschaf van tickets en het vinden van hotels.”

Tennis: Poolse Swiatek wint tennistoernooi van Adelaide

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Adelaide gewonnen. De winnares van Roland Garros afgelopen jaar versloeg in de finale de Zwitserse Belinda Bencic in twee sets: 6-2 6-2. Voor de 19-jarige Swiatek was het haar tweede toernooizege op het hoogste niveau na haar stunt in Parijs.

In het Australische Adelaide, waar de tribunes deels bezet waren, was ze de nummer 5 van de plaatsingslijst. Ze verloor tot de finale geen set en ook tegen de als tweede geplaatste Bencic slaagde ze daarin. Swiatek bereikte eerder op de Australian Open de vierde ronde, waarin de Roemeense Simona Halep te sterk bleek.

Basketbal: Miami in topweek ook te sterk voor Utah

08:35 uur Miami Heat heeft met de vijfde zege op rij opnieuw indruk gemaakt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Ditmaal was de ploeg uit Florida met 124-116 te sterk voor Utah Jazz, de koploper in de Western Conference.

Miami won de afgelopen week al van onder meer titelverdediger Los Angeles Lakers en van Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019.

Jimmy Butler bereikte zijn seizoensrecord met 33 punten. Daar voegde hij 10 rebounds en 8 assists aan toe. Vanaf de bank gekomen was Goran Dragic ook nog eens goed voor 26 punten. Donovan Mitchell kwam tot 30 punten voor de Jazz.