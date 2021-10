Eindelijk weer Gelderse derby: ’ Sfeer altijd beladen en publiek gaat enorm tekeer’

Voetbal

Trots en teleurstelling vechten om voorrang bij zwalkend PEC Zwolle

Aanvoerder Bram van Polen van hekkensluiter PEC Zwolle viel na de dramatische nederlaag bij PSV (3-1) zijn ploeggenoten niet af. „Ik denk dat we trots mogen zijn op de manier waarop we ons hebben gemanifesteerd in Eindhoven. Maar we staan weer met lege handen”, verzuchtte hij bij ESPN.