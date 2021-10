Na vierenhalf jaar eindelijk weer de Gelderse derby: ’Dit zijn de krenten in de pap’

Een van de meest spraakmakende incidenten in de historie van de Gelderse derby. Sébastien Sansoni (r) krijgt het in 2007 aan de stok met Roy Beerens (l) en zet zijn tanden in de neus van de NEC-aanvaller. Oud NEC-speler Edo Ophof hoopt dat ditmaal iedereen zijn verstand erbij houdt.

Ⓒ HANS VAN TILBURG