Max Verstappen sluit testdrieluik in Bahrein af met allersnelste tijd

Charles Leclerc van het eveneens solide ogende Ferrari (1.32.415) gaf zaterdagmiddag ook nog even goed gas en zorgde op die manier voor de tweede tijd van de week. Al moet daarbij worden aangetekend dat de Monegask zijn tijd neerzette op een iets hardere en dus langzamere band dan Verstappen.

De derde tijd van de dag (en week) was voor tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso van Alpine. Met een tijd van 1.32,698 hield de Spanjaard Mercedes-rijder George Russell (1.32,759) nipt achter zich.

Updates

Red Bull Racing kwam zaterdag met een flink vernieuwde auto op de proppen. Na twee toch al redelijk geslaagde dagen schroefde de crew ‘s morgens enkele nieuwe updates op de auto, waaronder een gewijzigde vloer en nieuwe, scherper gevormde sidepods. Bovendien waren de knappe koppen van het team er naar verluidt in geslaagd om het gewicht nog iets naar beneden te brengen.

Sergio Pérez. Ⓒ ANP/HH

Lachen

’s Morgens sprak de lach van Red Bull-topman Helmut Marko al boekdelen, toen Sergio Pérez bij zijn eerste snelle ronde direct de tijden van de concurrentie aan gort reed. De 78-jarige Oostenrijker slaagde er niet in om zich gezicht in de plooi te houden toen de Mexicaan een 1.33,105 liet noteren. Het bleek uiteindelijk de zesde tijd van de dag, al vallen de ochtend- en middagsessie vanwege de veranderende omstandigheden eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. ,,Als we volgende week maar lachen, dat vind ik het belangrijkste”, verklaarde Verstappen tijdens de lunch.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, die ’s morgens reed, bleef steken op een zeventiende en voorlaatste plaats, met een tijd van 1.36,217. De Mercedes-coureur, die naar eigen zeggen niet tevreden is over zijn nieuwe auto, verzamelde met 78 rondjes wel flink veel data. Hetgeen richting de seizoenstart alleen maar pas kan komen.

,,Het is lastig op dit moment”, vertelde Hamilton vrijdag al. ,, Ik ben niet heel blij, maar heb veel vertrouwen in het team en de mensen in de fabriek. Het gaat alleen niet makkelijk worden. Als we nu zouden racen? Van wat ik tot dusver heb gezien, denk ik dat Ferrari waarschijnlijk een een-twee zou pakken. Of misschien Red Bull.”

Van zogenaamd sandbaggen, zoals door velen in de paddock wordt gedacht, was geen sprake, volgens Hamilton. ,,Nee, kijk maar naar al onze moeilijke momentjes op de baan. Dan zouden we wel heel goed zijn verstoppertje. We hebben het lastig, maar misschien kunnen we richting volgende week nog wat stappen zetten.”