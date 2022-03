Red Bull maakt indruk met updates: Sergio Pérez zet snelste tijd neer

Na twee succesvolle eerste dagen schroefde de Red Bull-crew zaterdagochtend enkele nieuwe onderdelen op de auto, waaronder een gewijzigde vloer en nieuw sidepods, met in het midden een gestroomlijnde snee. Bovendien waren de knappe koppen erin geslaagd om het gewicht nog iets naar beneden te krijgen.

Het resulteerde voor Pérez, die relatief weinig rondjes reed, in een tijd van 1.33,105. De Mexicaan bleef Guanyu Zhou van Alfa Romeo daarmee 0,854 voor. Pierre Gasly (AlphaTauri) zette de derde tijd neer, voor Carlos Sainz (Ferrari). Zij gaven beiden ongeveer 1,8 seconden toe op Pérez.

Negende plek Hamilton

Lewis Hamilton bleef steken op een negende plaats, met een tijd van 1.36,217. De Mercedes-coureur, die naar eigen zeggen nog niet tevreden over zijn nieuwe auto, verzamelde met zijn 78 rondjes echter flink wat data. Hetgeen richting de seizoensstart van volgende week nog goed van pas komen.

,,Het is lastig op dit moment”, vertelde Hamilton vrijdag. ,, Ik ben niet heel blij op dit moment, maar we proberen de auto te temmen. Ik heb veel vertrouwen in het team en de mensen fabriek, maar het gaat niet makkelijk zijn. Als we nu zouden racen? Van wat ik tot dusver heb gezien, denk ik dat Ferrari waarschijnlijk een een-tweetje zou pakken. Of misschien wel Red Bull.”

Van zogenaamd sandbaggen is geen sprake, is Hamilton lastig. ,,Nee, kijk maar naar al onze moeilijke momentjes op de baan. Dan zouden we wel heel goed zijn verstoppertje. We hebben het lastig, maar misschien kunnen we richting volgende week nog wat stappen zetten.”