NAC - Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek

Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers van beide clubs vrijdagavond na zo'n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid.

Vervolgens kwam Willem II snel op voorsprong vlak nadat het duel weer was hervat. Na die treffer van Elton Kabangu werden vanuit hetzelfde vak als waar het vuurwerk vandaan kwam ook bekers bier naar de feestende spelers uit Tilburg gegooid. Volgens de verscherpte richtlijnen van de KNVB besloot Manschot het duel definitief te staken.

NAC heeft de naam achterhaald van de toeschouwer die vuurwerk op het veld heeft gegooid. De club heeft deze persoon in een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie opgeroepen om zich te melden. De politie Breda had zaterdag nog geen nieuws over eventuele aanhoudingen of geïdentificeerde verdachten.

NAC is volgens een woordvoerder nog op zoek naar toeschouwers die later in het duel plastic bekers bier richting spelers van Willem II hebben geworpen. Videobeelden kunnen de daders mogelijk in beeld brengen.