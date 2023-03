Premium Het beste van De Telegraaf

De maat is vol voor Frans van Seumeren, die Utrecht-spelers op tirade trakteert

Door Jeroen Kapteijns

Frans van Seumeren

UTRECHT - Met een enorme klap smeet Frans van Seumeren de deur dicht en beende woedend weg. De eigenaar van FC Utrecht was even daarvoor de kleedkamer binnengestormd en had het team van FC Utrecht onder uit de zak gegeven na de pijnlijke uitglijder tegen Go Ahead Eagles, de derde thuisnederlaag op rij. In de vierde minuut van de blessuretijd bracht invaller Willum Willumsson de ploeg uit Deventer in extase door de winnende goal tegen het net te schuiven: 1-2.