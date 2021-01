Drie op een rij voor Mathieu van der Poel

De tweede plek was zaterdag voor Tom Pidcock. Van der Poel liet de Brit al vroeg in de wedstrijd zijn hielen zit, maar zag hem halverwege de wedstrijd weer aansluiten. Een splijtende demarage van de Nederlander bleek even laater echter te veel van het goede voor Pidcock, waarna Van der Poel met een ruime voorsprong solo over de streep kwam. Jens Adams finishte als derde.

Van der Poel hoopt zondag voor de vierde dag op een rij te winnen. Dan staat hij aan de start van de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst. Zijn rivaal Wout van Aert, tevens de leider in het wereldbekerklassement, doet dan ook weer mee. Na de Zeeuwse cross volgt op 24 januari de slotwedstrijd in Overijse.

Vrouwen

Bij de vrouwen won de Hongaarse veldrijdster Kata Blanka Vas. Ze profiteerde opnieuw van de afwezigheid van Nederlandse toppers als wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Denise Betsema.

Vas, 19 jaar pas, was net als afgelopen woensdag in Bredene veruit de sterkste en reed vanaf halverwege de eerste ronde alleen voorop. Het was haar vierde overwinning van het seizoen.

Achter Vas leverden de Belgische kampioene Sanne Cant en de Nederlandse Inge van der Heijden een felle strijd om de tweede plaats. Van der Heijden, van het team 777, was de snelste in de sprint.

De veldrijdsters treffen elkaar zondag weer. Dan zijn ook alle toppers present in de wereldbekercross van Hulst.