Ziyech lijdt met Chelsea tweede nederlaag van seizoen

Raheem Sterling bezorgde Chelsea halverwege de eerste helft nog wel een voorsprong, maar 5 minuten later maakte de Belg Romeo Lavia gelijk. Adam Armstrong bepaalde al in de extra tijd van de eerste helft de eindstand.

De 29-jarige Ziyech, die deze transferperiode met Ajax sprak over een terugkeer, speelde de hele wedstrijd. Hij kwam dit seizoen pas een half uur in actie in de Premier League, in de uitwedstrijd tegen Leeds United. Ook dat duel ging verloren, met 3-0.

Chelsea heeft na vijf duels pas 7 punten. Koploper Arsenal heeft al 5 punten meer en nog een duel tegoed.

Sinisterra

Oud-Feyenoorder Luis Sinisterra maakte zijn eerste doelpunt voor Leeds United, dat hem deze zomer overnam van de Rotterdammers. De Colombiaan nam in de thuiswedstrijd tegen Everton de 1-1 voor zijn rekening.

Met zijn schot met links van buiten het zestienmetergebied bepaalde Sinisterra, die voor het eerst in de basis stond in de Premier League, de eindstand. Kort na zijn doelpunt werd de Zuid-Amerikaan gewisseld.

Leeds United heeft 8 punten, Everton pas 3.

