De bubbel van Ranomi Kromowidjojo: ’Hier veiliger dan in Nederland’

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In een oase van rust en groen, op een eilandje in de schönen blauen Donau die door Boedapest stroomt, verblijven momenteel driehonderd van ’s werelds beste zwemmers. Massaal gevlucht voor het coronavirus? Integendeel. Juist samengekomen om, ondanks de voortrazende pandemie, met z’n allen de strijd aan te binden in het water. Met dank aan de bedenkers van de International Swimming League, die de sport niet alleen een facelift willen geven, maar er bovendien bijzonder veel (prijzen)geld voor uittrekken.