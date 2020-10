Frenkie de Jong: ’Oranje zet niet iedereen even met de rug tegen de muur’

„Twee totaal verschillende wedstrijden”, zei de middenvelder zaterdagavond tijdens de persconferentie voor het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. „Italië is gewoon een topland, daar hadden we het met een aantal dingen behoorlijk moeilijk. En tegen Mexico speelden er een hoop andere spelers dan normaal.”

De Jong benadrukte dat er uit het duel met Mexico een aantal dingen waren gekomen waar de spelers wat mee kunnen en waar ze hun voordeel mee kunnen doen richting de wedstrijden van zondag en woensdag. „We hebben een goed team, maar het is niet zo dat we al even tegen elk topteam kunnen domineren of ze met de rug tegen de muur zetten. Maar de magie is zeker nog niet weg, dat gaan we morgen weer proberen te laten zien”, lachte de middenvelder.

De omschakeling van Ronald Koeman (die nu zijn coach is bij Barcelona), naar Frank de Boer is prima gegaan vindt De Jong. „We hebben een goede week gehad. We hebben een aantal spelers die bij de wereldtop horen of daar tegenaan zitten, en dan nog een flink aantal talenten die daar ook onderweg naartoe zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat het zondag weer goed gaat.”

