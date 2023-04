Premium Het beste van De Telegraaf

Hectische week voor Sloveen Pogacar week voor Gold Race nog in rechtbank: ’Ik wilde de dieven van mijn horloge zien’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Op het podium staan ze ernaast, maar in de race konden Healy (links) Pidcock (rechts) Pogacar niet volgen. Ⓒ ANP/HH

Vilt - Lange tijd was de Amstel Gold Race een koers die tot ver in de finale gesloten bleef, maar daar is de laatste jaren geen sprake meer van. Het begon met de weergaloze zege van Mathieu van der Poel in 2019, tevens de man die Tadej Pogacar een gouden tip gaf voor deze editie. De tweevoudig Tour-winnaar, die twee weken terug zijn vriend en rivaal net voorbleef in de Ronde van Vlaanderen, nam diens advies ter harte. Het was een schitterend slot van een hectische week, waarin Pogi zichzelf ook confronteerde met de twee mannen die zijn horloge van 165.000 euro stalen.