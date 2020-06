Matwé Middelkoop: ’Kiki staat er straks wel weer’

De 36-jarige dubbelspecialist Matwé Middelkoop denkt voorlopig nog niet aan stoppen: „Ik wil echt nog wel drie of vier jaar meedraaien.” Ⓒ NP

AMSTERDAM - In de schaduw van de wereldsterren maakt tennisser Matwé Middelkoop al bijna twintig jaar onderdeel uit van de professionele tennistour. De 36-jarige dubbelspecialist uit Breda heeft gemengde gevoelens over het moment waarop de officiële toernooien weer zouden moeten beginnen. En hij heeft het volste vertrouwen in de comeback van generatiegenoot Roger Federer en de kracht van stadsgenote Kiki Bertens.