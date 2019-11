’Nieuwe ster’ wint tennistoernooi vol experimenten

Tennis: Sinner wint Next Gen Finals

22.25 uur: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft in eigen land de Next Gen Finals gewonnen. De 18-jarige Sinner, met een wildcard toegelaten tot het toernooi voor de grootste talenten, versloeg de als eerste geplaatste Alex de Minaur in de finale in Milaan: 4-2, 4-1 en 4-2.

De Minaur stond vorig jaar ook in de finale van het talententoernooi, maar toen moest de huidige nummer 18 van de wereld buigen voor Stefanos Tsitsipas. Die Griek staat nu zesde op de mondiale ranglijst en doet volgende week mee aan de ATP Finals in Londen. De 20-jarige Australiër kreeg zaterdag een nieuwe kans om het toernooi te winnen, maar weer stapte hij als verliezer van de baan.

Op het toernooi voor de grootste talenten worden sets tot de vier gespeeld en wordt met tal van andere innovaties geëxperimenteerd.

Harrie Lavreysen Ⓒ BSR Agency

Baanwielrennen: Lavreysen klopt Hoogland

22:45 uur: Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft ook bij de wereldbekerwedstrijden in Glasgow de sprint gewonnen. De wereldkampioen op dit onderdeel versloeg Jeffrey Hoogland in twee heats. Vorige week in Minsk namen de Nederlandse sprinters het ook tegen elkaar op in de finale, toen won Lavreysen in drie heats.

De 22-jarige Brabander verkeert al weken in blakende vorm. Lavreysen was vorige week in de hoofdstad van Wit-Rusland ook de beste op de keirin, het onderdeel waarop hij bij de EK in Apeldoorn de Europese titel had gepakt. In Omnisport moest hij vorige maand de sprinttitel aan Hoogland laten.

Lavreysen en Hoogland zegevierden vrijdag in Glasgow met Nils van 't Hoenderdaal op de teamsprint, het nummer waarop ze de wereldtitel in bezit hebben.

Suzanne Schulting Ⓒ EPA

Shorttrack: Schulting mist finale 1000 meter

22.04 uur: Suzanne Schulting is er bij wereldbekerwedstrijden shorttrack in Montréal niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 1000 meter. De Nederlandse werd in haar halve eindstrijd gediskwalificeerd, net als de Canadese Alyson Charles. Vorig weekeinde won Schulting bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Salt Lake City nog goud op de kilometer.

Bij de mannen plaatste Dylan Hoogerwerf zich zaterdag voor de halve finales op de 1000 meter. Itzhak de Laat werd uitgeschakeld. Op de 1500 meter lukte het Friso Emons en Rianne de Vries niet de finale te halen.