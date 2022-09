Premium Het beste van De Telegraaf

’Er ligt een laagje stof op deze Duivels’ Belgische media: ’Hoe bestaat het dat Rode Duivels in juni met 1-4 van dit Nederland verloren?’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Virgil van Dijk kopt de 1-0 binnen tegen België. Ⓒ AFP

Zorgen in de Belgische media over de Rode Duivels richting het WK voetbal na de -in hun ogen- onnodige 1-0 nederlaag tegen het Nederlands elftal. ’Rode Duivels laten zich in teleurstellende wedstrijd ringeloren door Nederland’, vat Het Nieuwsblad de wedstrijd in de Nations League samen. „Een zielloze vertoning. En weer verloren.”