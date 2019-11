Recidivist Kvyat witheet na penalty

„Dit is bullsh*t, so stupid”, foeterde de Rus voor de camera van Ziggo Sport. „Ik probeerde hem aan de binnenkant in te halen en toen deed hij de deur dicht. Deze penalty is onacceptabel.”

De felle reactie van Kvyat kwam voort uit het feit dat de straf hem bijzonder duur kwam te staan. Hij viel van de tiende plek, die hem een punt zou opleveren, namelijk terug naar de twaalfde plek.

De 25-jarige Toro Rosso-coureur, die vanwege zijn gevaarlijke acties ook wel The Torpedo wordt gemaakt, overkwam een week geleden in Mexico precies hetzelfde. Toen was het Nico Hülkenberg met wie hij clashte.