Barcelona-beul Frankfurt rekent op invasie van fans in Londen

In de vorige ronde verraste Eintracht door met 3-2 te winnen bij FC Barcelona en zo de halve finales te bereiken. In Camp Nou zaten naar schatting 30.000 Duitse aanhangers. „Onze fans reizen graag om hun club te steunen. Daarom waren er in 2019 al 15.000 mee naar Milaan voor ons duel met Internazionale”, vertelde Eintracht-directeur Axel Hellmann. „Die 30.000 in Barcelona was een absoluut clubrecord. De vele fans die met ons meereizen horen bij het DNA van de club. Ik ben er zeker van dat er veel meer dan 5000 fans naar Londen komen.” De club rekent op een veelvoud.

In Barcelona was verontwaardiging omdat zo veel Spaanse kaarthouders hun stoel blijkbaar aan Duitse fans hadden verkocht. „Het voelt alsof we in ons eigen huis bestolen zijn”, omschreef Barça-coach Xavi de wedstrijd tegen Frankfurt en met name de vocale overheersing in Camp Nou van de Eintracht-fans. West Ham heeft zijn supporters gewaarschuwd tickets niet door te verkopen aan fans uit Duitsland.