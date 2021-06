Franse spelersmoeder ontketent nieuwe rel na toch al pijnlijke EK-uitschakeling

Veronique Rabiot kon het niet verkroppen dat Pogba in de slotfase onhandig balverlies leed, waardoor de Zwitsers via Mario Gavranovic in blessuretijd - ondanks een 3-1 achterstand - weer op gelijke hoogte konden komen, zo meldt RMC.

Gedurende de wedstrijd was de spanning in het vak met familieleden volgens ooggetuigen sowieso al om te snijden. Ook de Pogba’s lieten zich namelijk niet onbetuigd. Zij vertoonden agressief en negatief gedrag vanwege het spel van Rabiot.

Opvallend was dat Rabiot en Pogba het op het veld ook met elkaar aan de stok kregen. Na de gelijkmaker belandden de twee in een verhitte discussie na verwijten van Rabiot over de Zwitserse gelijkmaker.

Mbappé

De misser van Mbappé in de beslissende strafschoppenserie zette aan het einde van de avond opnieuw kwaad bloed bij mama Rabiot. De aanvaller moet zich minder arrogant opstellen, beet ze de vader van Mbappé toe. Wat volgde was een nieuwe ‘agressieve woordenwisseling’, dit keer met de familie van Mbappé.