Afzwaaiende Nils van der Poel bereid om leger te dienen: ’Als het moet, dan help ik’

Van der Poel won bij de Spelen van Peking twee keer goud, op de 5000 en 10.000 meter. Op de 10 kilometer deed hij dat in een wereldrecord. Na zijn tweede goud in China hintte hij al op zijn aanstaande afscheid.

De 25-jarige Van der Poel komt na het WK allround ook nog in actie tijdens de finale van de wereldbeker op 12 en 13 maart in Thialf in Heerenveen.

Oekraïne

Van der Poel, die in Zweden een legeropleiding volgde, werd ook gevraagd naar de situatie in Oekraïne. Hij vertelde zich te mobiliseren als dat nodig is en wordt gevraagd. „Als het moet, dan help ik”, aldus de schaatser, die als soldaat naar eigen zeggen over goede communicatie-vaardigheden beschikt en prima uit de voeten kan met een machinegeweer. „In grote politieke kwesties ben ik minder goed.”