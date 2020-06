Klaasen kansloos gelaten op finaleavond PDC Home Tour: ’Niet mijn avond’

De 28-jarige Brit behaalde in de finalepoule drie overwinningen op rij. De Schot Gary Anderson bleef op twee zeges steken. Hij verloor met 6-5 van Aspinall.

Jelle Klaasen kon op de laatste avond niet stunten en verloor drie keer. Jonny Clayton was de vierde speler die meedeed aan de finaleavond. „Het was niet mijn avond”, laat Klaasen weten op Twitter. „Ik bedank wel iedereen voor de steun. Ook de PDC, die ons de mogelijkheid geeft om weer te darten.”

In tegenstelling tot Klaasen was Aspinall wel in zijn nopjes. „Ik ben zo blij dat ik de PDC Home Tour heb gewonnen. Het was een geweldige dartsavond, waar ik uiteindelijk als beste kwam bovendrijven. Ik ben een gelukkig man”, aldus de winnaar van het toernooi, die zich nog in het speciaal richt tot de PDC. „Bedankt voor de mogelijkheid in deze moeilijke tijd. Nu met met bord op schoot richting bed!”

Van Gerwen

Michael van Gerwen, de nummer 1 van de wereld, ontbrak in het deelnemersveld. De Brabander vond onder meer zijn huidige privésituatie, met een pasgeboren baby, een peuter en een drietal honden, niet echt geschikt om aan het thuistoernooi mee te doen.

Het evenement werd georganiseerd om de spelers en de fans tijdens de coronacrisis nog wat actie en vertier te bieden.