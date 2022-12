ADO Den Haag verbijsterd: bij windkracht 8 geen wedstrijden

De verwachting is dat het herstelwerk tot de zomer van 2023 zal duren, meldt de gemeente Den Haag. Tot die tijd is het bij een storm niet veilig om het veld en de tribune te gebruiken.

Voorbarig

ADO meldt dat rekening houdend met het weerbericht er geen gevolgen zijn voor de wedstrijd van deze vrijdag tegen Top Oss. De club uit de Keuken Kampioen Divisie gaat in gesprek met de gemeente, die de eigenaar en verhuurder van het stadion is, en met de supportersvereniging en andere betrokkenen. Het is volgens de club nog te voorbarig om iets te zeggen over de exacte consequenties.

„Als huurder van het stadion zijn wij als club geconfronteerd met het feit dat onderdelen van het stadiondak niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen bij windkrachten vanaf 8”, meldt de club. „Het gaat om de bevestiging van de dakplaten van het stadion die niet aan de eisen voldoet.”

Eunice

Een deel van het dak van het stadion raakte in februari van dit jaar zwaar beschadigd door storm Eunice. Tegelijk met de herstelwerkzaamheden van het beschadigde dak werd er een vervolgonderzoek ingesteld naar de bevestiging van de andere dakdelen. Volgens een extern constructiebureau voldoet het dak op onderdelen niet aan de gestelde wettelijke kaders.

„De veiligheid van onze panden staat voorop”, zegt wethouder Saskia Bruines. „Er wordt nu hard gewerkt aan verbetervoorstellen. Doel is om zo snel mogelijk met het herstelwerk te beginnen, want we willen natuurlijk dat onze club te allen tijde in haar eigen stadion kan spelen.”

De club wijst erop dat twee jaar geleden nog na onderzoek de conclusie werd getrokken dat het stadion voldeed aan alle wettelijke veiligheidseisen. De gemeente Den Haag liet dat onderzoek doen, nadat een jaar eerder het dak van het AZ-stadion gedeeltelijk was ingestort.

Bekijk hier de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie