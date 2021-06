Stofzuiger Marten de Roon morst kruimels: zelfs illustere voorganger kritisch

Marten de Roon speelde tegen Schotland en Georgië niet zijn beste tweede wedstrijden in het shirt van Oranje. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bondscoach Frank de Boer is tot nu toe een vurig pleitbezorger geweest van Marten de Roon in het Nederlands elftal, maar met EURO 2020 voor de deur neemt de kritiek op ’de stofzuiger van Oranje’ toe. Zelfs Willy van de Kerkhof, als speler de ultieme stofzuiger en degene voor wie die bijnaam ooit bedacht is, twijfelt over nut en noodzaak van het opstellen van De Roon.