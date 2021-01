’Nouri-drama’: arbitragecommissie bepaalt welk bedrag Ajax aan familie moet betalen

Abdelhak Nouri groeide al op jonge leeftijd uit tot een publiekslieveling, totdat het noodlot in 2017 een abrupt einde aan zijn voetbaclarrière maakte. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het is pijnlijk dat het zover moet komen. Nadat Ajax-lieveling Abdelhak (Appie) Nouri in juli 2017 na een hartstilstand ernstig en blijvend hersenletsel opliep en Ajax na een jaar aansprakelijkheid erkende voor hetgeen het megatalent door de inadequate behandeling was overkomen, ging iedereen ervan uit dat partijen de schade van Nouri op een minnelijke wijze zouden afwikkelen. Maar de familie Nouri en Ajax kwamen er niet uit, waardoor de arbitragecommissie zich binnenkort buigt over de vraag: wat is de schade van Nouri?