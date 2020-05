Wonderspits Haaland (19) is er sneller bij dan Messi en Ronaldo

Volgens Transfermarkt is de waarde van de spits inmiddels 60 miljoen euro. Haaland gaat als een komeet. Marca weet dat hij er sneller bij is dan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de beste voetballers van de laatste jaren. Haaland, die gedurende dit seizoen door Dortmund werd overgenomen door Red Bull Salzburg, heeft deze voetbaljaargang nu al 41 goals gemaakt op het hoogste niveau. En dat voor een speler van negentien jaar en negen maanden oud.

Ronaldo slaagde er op 23-jarige leeftijd in om tijdens een seizoen voor het eerst meer dan veertig goals te maken: 42 stuks. Dat deed de nu 35-jarige Portugees in 2008 in het shirt van Manchester United. Messi was er sneller bij dan Ronaldo, maar zeker niet dan Haaland. Messi leefde 22 jaar en tien maanden toen hij in het seizoen 2009/2010 41 keer scoorde voor FC Barcelona

Haaland heeft nog een flink aantal duels om zijn productie op te voeren. Dortmund komt nog acht keer in actie in de Bundesliga. Maar in die serie wedstrijden zal hij de 73 goals die Messi ooit (2011/2012 in een voetbaljaargang produceerde, vast niet bereiken.