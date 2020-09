Tuchtcommissie KNHB stelt onderzoek in naar ’coronaduel’ Tilburg-Kampong

De zaak kwam aan het licht doordat het de afgelopen dagen gonsde van de geruchten rond de mogelijke ’overtreding’ van de Kampong-speler. Daarop besloot Tilburg contact op te nemen met de KNHB. „Wij hebben vragen gesteld naar aanleiding van geruchten die rondgingen en deze bij de bond neergelegd. Het is nu duidelijk wat zij ermee gaan doen”, aldus Tilburg-coach Jeroen Delmee.

Quarantaine

Het Bondsbestuur van de KNHB stelt in een verklaring dat het ’vanuit diverse bronnen signalen heeft ontvangen dat tijdens deze wedstrijd (Tilburg-Kampong, red.) wellicht een niet-speelgerechtigde speler heeft meegespeeld. Het betreft een speler van Kampong Heren 1’.

De reden waarom de speler, wiens naam vanwege de privacywetgeving niet openbaar wordt gemaakt, niet had mogen spelen? „Deze speler had wellicht op basis van de coronamaatregelen van de overheid en de aanvullende bepalingen op het Bondsreglement (zoals door de KNHB opgesteld op 3 september) in quarantaine moeten zijn”, aldus de hockeybond.

Punten in mindering

En dus heeft de KNHB naar aanleiding van de ontvangen informatie en verklaringen besloten een zaak aanhangig te maken bij de onafhankelijke tuchtcommissie. Kampong is inmiddels op de hoogte gesteld. Indien de tuchtcommissie van de KNHB na onderzoek vaststelt dat de speler inderdaad niet speelgerechtigd was, betekent dit dat op basis van de reglementen een tuchtmaatregel en/of een competitiemaatregel kan worden opgelegd.

Dat laatste kan mogelijk betekenen dat Kampong punten in mindering kan worden opgelegd én dat het duel moet worden overgespeeld. De wedstrijd in Tilburg eindigde vrijdag in de stromende regen in een 4-2 zege voor Kampong.

Ontzetting

Bij Kampong werd onthutst gereageerd op de mededeling van de hockeybond. De reactie van voorzitter Sandra van Loon op hockey.nl: „De zaak loopt helemaal uit de hand. Wij hebben als Kampong juist naar eer en geweten gehandeld en houden ons aan de strenge maatregelen.”