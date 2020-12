Botic van de Zandschulp in finale NK tennis tegen Jelle Sels

Botic van de Zandschulp. Ⓒ ANP

AMSTELVEEN - Botic van de Zandschulp en Jelle Sels hebben de finale bereikt van het NK tennis in Amstelveen. De als tweede geplaatste Van de Zandschulp rekende in de halve finales in twee sets af met Jesper de Jong (6-4 6-1), Sels was in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste routinier Igor Sijsling: 6-4 1-6 6-3.