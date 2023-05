Waar voetbalsprookje: Sheffield op ongelofelijke wijze naar finale Engelse play-offs

Door onze Telesportredactie

De spelers van Sheffield hebben voor een voetbalsprookje gezorgd. Ⓒ ANP/HH

Een waar voetbalsprookje in Engeland. Sheffield Wednesday heeft na een bizarre comeback een ticket voor de finale van de play-offs naar de Championship, de Engelse tweede klasse, afgedwongen. Nadat de ploeg in de heenwedstrijd met 4-0 had verloren van Peterborough geloofde bijna niemand meer in een goede afloop. In eigen huis zorgde Sheffield echter voor een geweldige prestatie.