Sport kort: Finale Champions League onder Italiaanse leiding

Voetbal: Daniele Orsato leidt Champions League-finale

16.13 uur: Daniele Orsato leidt zondag vanaf 21.00 uur in Lissabon de finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Voor de 44-jarige Italiaan is het zijn eerste grote voetbalfinale uit zijn scheidsrechtersloopbaan.

Orsato floot dit seizoen tot dusverre vijf keer in de Champions League. Zijn laatste duel was de achtste finale tussen Real Madrid en Manchester City (1-2).

De Nederlander Björn Kuipers leidde dinsdag de halve finale in de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain. De 47-jarige Oldenzaler floot in 2014 al eens de finale van de Champions League. Die ging toen tussen Real Madrid en Atlético Madrid en eindigde in 4-1 voor Real.

Danny Makkelie werd eerder door de UEFA aangesteld voor de finale van de Europa League tussen Sevilla en Internazionale van vrijdag. Het is voor de 37-jarige scheidsrechter de eerste Europese finale die hij mag leiden.

Tennis: Griekspoor verliest in kwartfinale challengertoernooi van Praag

13.21 uur: Tallon Griekspoor is in de kwartfinales van het challengertoernooi van Praag uitgeschakeld. De nummer 190 van de wereld verloor in drie sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die als derde geplaatst is en de nummer 71 op de wereldranglijst is: 5-7 6-3 3-6.

De 24-jarige Griekspoor gaf in de derde set een 3-1-voorsprong uit handen. Hij had in de Tsjechische hoofdstad al twee geplaatste spelers verslagen: de Belg Kimmer Coppejans en Jozef Kovalik uit Slowakije.

Herbert (29) staat bekend als goede dubbelspeler. Hij won alle vier de grandslamtoernooien al eens. Robin Haase en Botic van de Zandschulp verloren beiden in de eerste ronde in Praag.

Voetbal: Ansu Fati (17) krijgt oproep voor Spanje

13.06 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Ansu Fati voor het eerst opgeroepen. De buitenspeler van FC Barcelona is pas 17 jaar oud. Zijn ploeggenoten Jordi Alba en Sergi Roberto ontbreken in de selectie. Fati, geboren in Guinee-Bissau, maakt met een debuut zijn keuze voor Spanje officieel.

Enrique heeft meerdere jonge spelers geselecteerd, waaronder ook Ferran Torres. De 20-jarige aanvaller werd onlangs door Manchester City vastgelegd. Ook de 19-jarige Eric Garcia, sinds kort ploeggenoot van Torres, is opgeroepen.

Spanje neemt het begin september in de Nations League op tegen Duitsland en Oekraïne.

Voetbal: AA Gent neemt al na twee duels afscheid van trainer Thorup

11:44 uur De Belgische club AA Gent heeft al na twee competitiewedstrijden afscheid genomen van de Deense trainer Jess Thorup. AA Gent heeft uit de eerste twee duels geen enkel punt gehaald.

Onder leiding van Thorup verloor AA Gent de eerste wedstrijd met 2-1 bij Sint-Truidense VV. Afgelopen weekend verloor de ploeg op eigen veld met dezelfde cijfers van Kortrijk.

Vorig seizoen eindigde AA Gent nog als tweede, achter kampioen Club Brugge. Het seizoen in België werd niet afgemaakt, maar er werd wel een kampioen aangewezen.

De 50-jarige Thorup was sinds oktober 2018 in dienst in Gent. Hij kwam toen over van het Deense FC Midtjylland. De opvolger van Thorup is László Bölöni. De Roemeen stond donderdag al met zijn nieuwe team op het trainingsveld. De 67-jarige Bölöni was vorig seizoen trainer van Royal Antwerp FC.

Zaterdag neemt AA Gent het uitgerekend op tegen de oude club van de nieuwe trainer.

Voetbal: PSV oefent zaterdag tegen Eintracht Frankfurt

11:35 uur PSV heeft in Eintracht Frankfurt een extra tegenstander gevonden voor een oefenwedstrijd. Het duel met de Duitse club wordt zaterdag gespeeld in Eindhoven. De aftrap is om 18.00 uur.

Een week later ontvangt ook Ajax Eintracht Frankfurt, dat afgelopen seizoen als negende eindigde in de Bundesliga. De Duitsers reikten tot de achtste finales van de Europa League, waarin FC Basel over twee duels te sterk bleek.

Vrijdag speelt PSV ook al een oefenduel. Dan is Willem II de tegenstander in Tilburg.

Tennis: Bryanbroers laat afscheidstoernooi US Open schieten

08:00 uur Tennissers Bob en Mike Bryan doen dit jaar niet mee aan de US Open, het toernooi waar ze aanvankelijk afscheid zouden nemen van de sport. De 42 jaar oude dubbelspecialisten staan bekend als het beste duo aller tijden.

Het is nog niet duidelijk of de loopbaan van de Bryans er daarmee opzit. „We houden van dit leven. We hebben geweldige prestaties neergezet als dit het was”, zei Bob Bryan vorige maand in een interview. „We gaan samen zitten en als we besluiten in 2021 terug te komen, dan zie je ons waarschijnlijk op de US Open van volgend jaar. Maar het kan ook zijn dat dit het was.”

De Bryans wonnen samen 119 ATP-titels, 16 grand slams en 39 masterstoernooien.

Namens Nederland doen Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop mee aan het dubbelspeltoernooi van de US Open.