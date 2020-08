Sport kort: Tennisduo Bryans laat afscheidstoernooi US Open schieten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Bryanbroers laat afscheidstoernooi US Open schieten

08:00 uur Tennissers Bob en Mike Bryan doen dit jaar niet mee aan de US Open, het toernooi waar ze aanvankelijk afscheid zouden nemen van de sport. De 42 jaar oude dubbelspecialisten staan bekend als het beste duo aller tijden.

Het is nog niet duidelijk of de loopbaan van de Bryans er daarmee opzit. "We houden van dit leven. We hebben geweldige prestaties neergezet als dit het was", zei Bob Bryan vorige maand in een interview. "We gaan samen zitten en als we besluiten in 2021 terug te komen, dan zie je ons waarschijnlijk op de US Open van volgend jaar. Maar het kan ook zijn dat dit het was."

De Bryans wonnen samen 119 ATP-titels, 16 grand slams en 39 masterstoernooien.

Namens Nederland doen Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop mee aan het dubbelspeltoernooi van de US Open.