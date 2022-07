Hassan zonder medailles op WK, zesde op 5 kilometer: ’Ik heb mijn lesje geleerd’

Op ongeveer 300 meter voor de finish versnelde ze en met nog 200 meter te gaan nam ze de leiding, in de hoop dat ze met een vlammende eindsprint haar concurrentes achter zich zou laten. „Mijn coach had dit bedacht en ik vond ook dat ik het moest proberen. Ik wilde strijdend ten onder gaan en niet na afloop nog achterblijven met het gevoel dat ik iets had laten liggen. Maar ik had die sprint niet in de benen, de anderen waren beter.”

Hassan eindigde eerder op de WK als vierde op de 10.000 meter.

Hassan kwam er ook niet aan te pas op de 5000 meter. Ⓒ AFP

„Ik heb mijn lesje geleerd. Met alleen talent red je het niet. Ik moet harder trainen als ik weer medailles wil winnen”, zei de tweevoudig olympisch kampioene na de finale van de 5000 meter.

Het verhaal van Hassan is inmiddels bekend. Na de voor haar zo succesvol verlopen Olympische Spelen in Tokio, waar ze goud won op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, was de geboren Ethiopische even helemaal klaar met hardlopen. Ze was mentaal en fysiek op en had behoefte aan rust en een lange vakantie.

Hassan ging naar Turkije, bezocht haar geboorteland Ethiopië en deed de ramadan voor het eerst van haar leven in Mekka. De atlete, die al zeventien medailles veroverde op grote internationale kampioenschappen, overwoog zelfs het hele jaar 2022 geen wedstrijden te lopen en dus ook de WK over te slaan. Uiteindelijk besloot ze pas tien weken voor de mondiale eindstrijd de trainingen te hervatten.

„De WK van 2019 in Doha waren speciaal omdat ik daar voor het eerst wereldkampioen werd, de Olympische Spelen in Tokio waren speciaal omdat ik daar drie medailles won. Dit toernooi is ook speciaal, omdat ik nu weet dat talent alleen niet genoeg is. Ik ben te laat begonnen met trainen en al die anderen zijn wel het hele jaar al bezig. Dus moet ik erkennen dat de anderen beter waren.”