Murray overleeft drie matchpoints en klopt Sonego in Doha

Murray werkte alledrie de matchpoints weg toen hij met 5-4 in de derde set serveerde om in de wedstrijd te blijven. Hij wist uiteindelijk een tiebreak af te dwingen en daarin maakte de tweevoudig kampioen in Doha (2008 en 2009) een 3-0 achterstand ongedaan.

Murray zou vorige week zijn opwachting maken op het ABN AMRO Open in Rotterdam, maar hij gaf de wildcard weer terug omdat hij zijn schema had omgegooid. In de tweede ronde neemt Murray het op tegen de Duitser Alexander Zverev, die als vierde geplaatst is. Ook Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen mee in Qatar.