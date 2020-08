Video: Angstaanjagende crashes in Moto2 én MotoGP

Vooral Hafizh Syahrin maakte een ongemeen harde smak op het asfalt in de Moto2. De Maleisiër klapte vol - met hoge snelheid - over een midden op de weg liggende motor heen. Syahrin vloog vervolgens meters de lucht in, net als zijn motor.

Kampioensleider Enea Bastianini was luttele seconden hiervoor van zijn motor afgevallen, maar kon niet voorkomen dat zijn motor midden op weg stil kwam te liggen. Zelf rende hij zo snel mogelijk weg van de plek, vanwege de aanstormende motoren. Syahrin had dan ook geen enkele kans meer om de motor te ontwijken. Enkele andere coureurs gingen onderuit om de brokstukken te omzeilen.

De Maleisiër werd naar de medische post op het circuit afgevoerd. Daar werden wonderwel geen botbreuken geconstateerd. De wedstrijdleiding besloot tot een herstart en een ingekorte race van dertien ronden. De Spanjaard Jorge Martin won voor de Italiaan Luca Marini, die de leiding in de WK-stand overnam van Bastianini.

Bo Bendsneyder haalde opnieuw geen WK-punten behaald in de Moto2. De Rotterdamse motorracer heeft sinds de herstart van het seizoen grote moeite de juiste afstelling te vinden van zijn motor, met lage klasseringen als gevolg. In de Grote Prijs van Oostenrijk, de vierde race na de coronapauze, zat er niet meer in dan de 22e plek.

Rossi met de schrik vrij in MotoGP

Alsof de crash in de Moto2-race al niet erg genoeg was, gebeurde er in de MotoGP iets soortgelijks.

Vlak voor een bocht reed Franco Morbidelli achterop bij Johann Zarco, waardoor beide coureurs tegen het asfalt kwakten. Hun motoren gingen echter met zeer hoge snelheid richting de bocht door, waar net onder andere Valentino Rossi aan kwam gescheurd. Op wonderbaarlijke wijze wist The Doctor te ontsnappen aan een vreselijk ongeluk. Met zowel Morbidelli als Zarco zou het naar omstandigheden goed gaan.