Video: Wéér spectaculaire crash in autosport

In één bocht ging het daardoor helemaal mis. Maar liefst elf (!) wagens verloren de controle en vlogen van de baan, recht ’de boarding’ in.

Bekijk hieronder de beelden van de crash:

De organisatie liet weten dat één persoon met lichte verwondingen werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De overigen liepen wonderbaarlijk genoeg geen verwondingen op.

Eerder dit weekeinde vloog Alexander Peroni in een F1-race op een ongelofelijke manier uit de bocht. Dat hij zelf kon uitstappen, mocht een klein wonder heten. De Australische coureur verloor in de Parabolica-bocht de macht over het stuur, ging wijd en werd door een ’broodje’ langs de kant van de baan gelanceerd. Hij vloog tientallen meters door de lucht met zijn bolide en klapte met zijn auto vol op de boarding.

Later op de dag bleek Peroni een breuk in een rugwervel en een hersenschudding te hebben opgelopen. Zonder halo, de cockpitbescherming, had de schade waarschijnlijk veel erger geweest.

Vorige week op het circuit van Spa-Francorchamps verongelukte F2-coureur Anthoine Hubert toen hij na een crash dwars op het circuit kwam te staan. Juan Manuel Correa raakte de Fransman vol in de flank. Die klap overleefde Hubert niet. Correa brak beide benen en ligt in een ziekenhuis.