Sport Kort: Van der Poel klopt Groenewegen

21.57 uur: Mathieu van der Poel heeft de veertigste editie van de Draai van de Kaai gewonnen. De laatste winnaar van de Amstel Gold Race demarreerde in de slotfase van het criterium uit een kopgroep van zes renners. Dylan Groenewegen eindigde als tweede, vlak voor Moreno Hofland. Het criterium ging van start met een minuut stilte, ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht. De 22-jarige Belg overleed maandag na een val in de derde etappe van de Ronde van Polen. Caleb Ewan en Jasper De Buyst, ploeggenoten van Lambrecht, gingen niet van start in Roosendaal. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand. Annemiek van Vleuten werd tweede, voor Thalita de Jong

21.06 uur: De Nederlandse hockeysters hebben genoegen moeten nemen met een gelijkspel in de eerste van twee oefenduels met Duitsland. Oranje speelde met 0-0 gelijk in Huizen. Beide landenploegen bereiden zich voor op het EK, dat op 16 augustus in Antwerpen begint. Nederland en Duitsland oefenen woensdag opnieuw tegen elkaar.

19.46 uur: De Nederlandse schoonspringers zijn de EK begonnen met een zesde plaats op de team event. Celine van Duijn, Inge Jansen, Pascal Faatz en Dylan Vork kwamen tot een totaalscore van 328.50. Oranje hield in Kiev Italië en Zweden onder zich. Duitsland pakte de Europese titel met een score van 405.50, Rusland (401.05) moest genoegen nemen met zilver en Groot-Brittannië (392.00) veroverde het brons. De team event is op de EK in een nieuw jasje gestoken. Vier schoonspringers komen individueel in actie op de 3 meterplank en de 10 metertoren. Ook springen ze daarnaast met z'n vieren synchroon op beide onderdelen. Van Duijn komt dinsdag weer in actie in Oekraïne. Zij verdedigt dan haar Europese titel op de 10 metertoren.

Fabio Jakobsen dacht in eerste instantie dat hij gewonnen had. Ⓒ BSR Agency

19.22 uur: Pascal Ackermann heeft de derde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De leider van de Poolse etappekoers uit de WorldTour kwam als tweede over de streep in Zabrze achter Nederlands kampioen Fabio Jakobsen. De renner van Deceuninck - Quick-Step sprintte echter onreglementair en werd door de jury gediskwalificeerd. De Duitse sprinter van Bora-hansgrohe werd daardoor ritwinnaar. De Nederlander Danny van Poppel van Jumbo-Visma werd tweede.

17.07 uur: De Nederlandse korfballers hebben zonder moeite de kwartfinales bereikt op het WK in Zuid-Afrika. Ierland werd met liefst 34-7 verslagen. Halverwege stond het al 21-3 voor de ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer.

16.18 uur: Lucas Woudenberg heeft zijn contract bij sc Heerenveen met twee jaar verlengd tot medio 2022. De 25-jarige linksback speelt sinds het seizoen 2017-2018 voor de Friese club. "Lucas heeft zich de afgelopen twee jaar goed ontwikkeld en we denken dat hij hier nog verder kan doorgroeien", zegt technisch directeur Gerry Hamstra.

15.50 uur: De Spaanse wielrenner Mikel Landa vertrekt bij zijn team Movistar en rijdt volgend wielerseizoen voor Bahrain Merida, zo maakte de wielerploeg uit de golfstaat bekend. Voor hoeveel seizoenen Landa heeft getekend is niet bekendgemaakt.

Ⓒ Twitter Liverpool

15.35 uur: Liverpool heeft doelman Adrián gecontracteerd als opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet. De 32-jarige Spanjaard was transfervrij nadat zijn contract afliep bij West Ham United.

15.08 uur: De Europese kampioenschappen wielrennen beginnen woensdag met een nieuw onderdeel: de Team Mixed Relay, oftewel de gemengde ploegachtervolging. Er hebben zich acht landen ingeschreven waaronder uiteraard gastland Nederland. Teams vertrekken eerst met drie mannen, waarna die worden afgelost door drie vrouwen. Beide trio's rijden 22,4 kilometer met start, aflossing en finish in Alkmaar. Voor Nederland komen Ramon Sinkeldam, Bauke Mollema, Koen Bouwman, Marianne Vos, Riejanne Markus en Amy Pieters in actie.

14.53 uur: De Italiaanse wielrenner Elia Viviani stapt met ingang van komend seizoen over van zijn huidige ploeg Deceuninck - Quick-Step naar het Franse Cofidis. Dat heeft het Franse wielerteam bekendgemaakt. De 30-jarige sprinter neemt ook landgenoot Fabio Sabatini (34) mee. De twee rijden al sinds 2010 met elkaar en Sabatini is de helper die Viviani aflevert voor de eindsprint.

13.20 uur: Met Søren Kragh Andersen als kopman start Team Sunweb volgende week in de Binckbank Tour, de rittenkoers uit de WorldTour door België en Nederland. Van de 24-jarige Deen wordt een goed klassement verwacht, terwijl ook de Zwitser Marc Hirschi een hoofdrol kan spelen. Hij is de wereldkampioen bij de beloften.

10.56 uur: Afrodite Zegers en Lobke Berkhout staan na de tweede dag van het WK 470 in het Japanse Enoshima op de negende plaats. Nadat er zondag wegens gebrek aan wind niet was gevaren, konden de zeilboten maandag twee keer uitvaren. In de eerste race was het Nederlandse duo goed voor de tweede plaats. De tweede race werd slechts als 23e afgesloten. Met 25 punten hebben Zegers en Berkhout vooralsnog acht boten voor zich.

09.41 uur: Zheng Saisai heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De Chinese versloeg in de finale van het toernooi van San Jose de Wit-Russische Arina Sabalenka. De ongeplaatste Zheng won in twee sets van de nummer 2 van de plaatsingslijst: 6-3 7-6 (3).

Nick Kyrgios Ⓒ EPA

07.28 uur: Nick Kyrgios is de winnaar geworden van het Citi Open, het tennistoernooi van Washington. De Australiër versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev in twee sets, beide keren was een tiebreak nodig: 7-6 (6) 7-6 (4). Medvedev, de nummer 9 van de wereld, serveerde goed. Kyrgios, goed voor achttien aces, deed het beter. Hij kreeg geen enkel breakpunt tegen. Ook rugproblemen konden hem niet van zijn zijn zesde titel op de ATP Tour afhouden.