Max Verstappen: ’Ik moet elke week op dat podium staan’

Max Verstappen bij het persmoment op Mugello. Ⓒ ANP/HH

SCARPERIA E SAN PIERO - Max Verstappen hoeft geen cursus ’omgaan met teleurstellingen’ te volgen om weer opgefrist aan de start van de volgende Grand Prix te staan. De Red Bull-coureur liet zijn (logische) frustraties de vrije loop op Monza, maar 300 kilometer verderop is er enkele dagen later in het fraaie Toscane van enig motivatiegebrek niets te merken.