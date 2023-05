Premium Het beste van De Telegraaf

‘Vangrail beetje naar binnen geduwd’ Max Verstappen schittert onder grote druk: ‘Elke keer minimaal zeven punten uitlopen’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Een blije Max Verstappen wordt gefeliciteerd. Ⓒ ANP/HH

MONTE CARLO - Het is toch echt Sergio Pérez die veelvuldig wordt betiteld als de Koning van de Stratencircuits. Maar op het moment dat het er echt toe doet, tijdens de belangrijkste kwalificatie van het jaar in Monaco, is het verschil tussen de Mexicaan en de excellerende Max Verstappen maar weer eens tot uiting gekomen.